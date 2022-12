Consultas no Centro de Saúde de Algés continuam suspensas

Em Algés, a segunda cheia em menos de uma semana deixou um cenário devastador. A água ainda está a ser retirada de vários locais e as ruas estão a ser limpas pelas equipas da Câmara Municipal de Oeiras.

O temporal de terça-feira abanou a vida desta freguesia de Oeiras, que ainda mal tinha recuperado. As bombas trabalham sem parar, que é para já a missão maior dos bombeiros em Algés.

Uma das garagens ainda com água é a do Centro de Saúde. Os três pisos da garagem estiveram inundados e a água chegou ao rés-do-chão atingindo computadores. As consultas estão ainda suspensas.

Vários comerciantes e moradores de Algés estão há vários dias num braço de ferro com São Pedro, numa altura em que já fazem a conta aos prejuízos, com a certeza que só com ajuda vão conseguir recomeçar.