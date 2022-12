Chuva regressará em força no início da próxima semana

O cenário de cheias e inundações parece estar novamente no horizonte. O aviso amarelo em oito distritos de Portugal continental terminou às 9:00 desta sexta-feira mas, prepare-se, a chuva vai voltar no início da próxima semana.

À SIC, Jorge Ponte, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disse que os avisos ainda não estão emitidos mas é muito provável que o sejam ainda durante a tarde desta sexta-feira.

“Esperamos uma nova situação de precipitação forte na segunda e terça-feira com a aproximação de um novo sistema frontal, que atravessará o território lentamente, portanto poderá chover de forma persistente durante algum tempo e tendo em conta que os solos já estão saturados, com as chuvas dos últimas dias, onde a frente estacionar durante mais tempo poderá haver alguns problemas”, alertou.