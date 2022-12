Marcelo sem comentar polémica entre Costa e Moedas afirma que "cada estilo é o seu estilo"

O Presidente da República não comenta diretamente o facto de o primeiro-ministro, António Costa, não ter contactado Carlos Moedas por causa das cheias em Lisboa.

Considera que "é muito importante que as populações sintam que o poder está próximo", mas "cada estilo é o seu estilo e não se repetem os estilos, nem se repetem as situações".

Marcelo afirma ainda que "os que têm maior responsabilidade e que têm a situação mais difícil são os autarcas, quer os presidentes de câmara quer os responsáveis pelas freguesias". Ainda assim, "quem está teoricamente mais distante (...) deve acompanhar aquilo que se está a fazer nas autarquias".

Recorda que durante o período mais crítico das cheias, o "contacto com o presidente da Câmara de Lisboa, como com outros presidentes de câmara, foi permanente ao longo dos dias, várias vezes ao longo do dia, porque foram dias muito difíceis".