Primeiro-ministro não deverá visitar locais afetados pelas cheias

O primeiro-ministro, António Costa, diz que não está a planear visitar alguns dos locais mais afetados pelas cheias. Diz que não consegue estar em todos os lugares.

“O Governo é uma equipa. A Sra. ministra da Coesão Territorial tem ido a umas áreas, a Sra. ministra da Presidência tem estado noutras áreas. O Governo tem estado em contacto permanente com os autarcas”.

Em declarações aos jornalistas, o líder do executivo acrescenta que não está a pensar visitar locais afetados pelas cheias.

De acordo com António Costa, "o Governo organizou-se para responder desta forma e tem estado a trabalhar com as diferentes autarquias, com associações, em particular de comerciantes, porque há muitos estabelecimentos comerciais afetados pela situação".

“Os danos estão a ser identificados e a Proteção Civil respondeu de modo adequado e de acordo com os diferentes escalões que estão definidos”.

Estas posições foram transmitidas por António Costa, após ter estado presente numa sessão de apresentação do apoio extraordinário que o Governo vai destinar ao setor social e solidário, que decorreu em Lisboa.

Ocorrências

A Proteção Civil registou mais de 7.950 ocorrências em território nacional, 4.841 inundações e 88 desalojados desde a semana passada, quando começou o quadro de instabilidade meteorológica. Estes dados são desta quinta-feira.

A maioria das ocorrências foram inundações e limpezas de vias. Houve mais de 900 quedas de árvores, 573 quedas de estruturas e 527 movimentos de massa (deslizamentos de terras).

Os distritos mais afetados foram Lisboa, com 4.281 ocorrências, Setúbal (849), Santarém (461), Coimbra (343) e Portalegre (307).