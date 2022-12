Subiu para 65 o número de mortos causados pela tempestade que atinge a América do Norte. O estado norte-americano de Nova Iorque foi o mais afetado e as equipas de busca e salvamento ainda procuram vítimas que possam estar soterradas.

Ainda coberta por um manto branco, a cidade de Buffalo, no estado de Nova Iorque, tem centenas de operacionais no terreno. Vários veículos têm sido localizados e removidos da estrada, depois de dias soterrados devido à neve.

À medida que as operações avançam, aumenta o numero de vítimas confirmadas da tempestade. Muitas foram encontradas congeladas no interior dos veículos, outras terão morrido devido a ataques cardíacos.

Pico da tempestade já passou

As autoridades assumem que o pico da tempestade passou e as previsões apontam para uma melhoria das condições climatéricas, porém, com as consequências ainda bem visíveis. A população já foi alertada de que ainda não é seguro circular na cidade.

“Fui informado da chegada de 100 operacionais militares e de mais agentes da polícia de Nova Iorque que estão a chegar para controlar o tráfego, porque se tornou tão evidente que demasiadas pessoas estão a ignorar a proibição”, referiu Mark Poloncarz, responsável pelo condado de Erie.

Os custos das operações de busca e limpeza serão suportados com os fundos federais viabilizados pela administração Biden, que declarou estado de emergência.

Milhares de pessoas estão ainda sem eletricidade e várias casas mantém-se isoladas devido à tempestade avassaladora que atingiu os Estados Unidos e o Canadá.

Caos nos aeroportos

O temporal obrigou ao cancelamento de milhares de voos nos últimos dias, o que tem levado a que muitos passageiros continuem retidos e sem qualquer resposta.

Quem consegue viajar, arrisca-se a ver as suas bagagens extraviadas, já que em muitos aeroportos norte-americanos milhares de malas encontram-se acumuladas à espera de serem reclamadas.