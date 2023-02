Tempo frio coloca oito distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio nos próximos dias.

Segundo o IPMA, nos distritos de Viseu, Portalegre, Évora e Beja, o aviso foi prolongado até às 06:00 de quarta-feira. Já em Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco o aviso estará em vigor até às 11:00 do mesmo dia.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão para esta terça-feira prevê temperaturas mínimas entre os 6º graus centígrados (Faro) e os -3º graus centígrados (Guarda).



Conselhos para enfrentar o frio: "Vestir várias camadas de roupa como uma cebola"



Perante as baixas temperaturas, há cuidados a ter com o frio. António Vilar, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, explica os cuidados a ter com o frio mas lembra também os benefícios das baixas temperaturas.