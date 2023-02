Mário Marques, climatologista, diz que, até ao final do mês de fevereiro, as temperaturas vão descer e vão mesmo estar abaixo da média em Portugal Continental. O frio vem acompanhado de "alguma chuva".

Na Edição da Manhã, refere que o anticiclone tem estado "omnipresente há quase quatro semanas". No entanto, nas últimas duas tem-se estendido mais para leste.

Entretanto, o "padrão irá ser mais de Norte", com o anticiclone a "migrar um pouco para Norte, junto ao Reino Unido e à Escandinávia".

Fevereiro está a ser um mês muito seco em Portugal, diz o climatologista.

Em entrevista na SIC Notícias, acrescenta que as temperaturas vão descer e, pelo menos até ao final do mês vão estar "abaixo da média" no Continente. Vai haver ainda "alguma precipitação".

Tempo frio de regresso

O tempo frio está de regresso a Portugal continental com uma descida significativa das temperaturas máximas entre 5 a 10 graus Celsius, vento forte e precipitação, disse à Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Jorge Ponte.

De acordo com Jorge Ponte, a descida da temperatura, da mínima e máxima, vai também fazer-se sentir devido ao aumento da intensidade do vento, em especial na faixa costeira e nas terras altas.

O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real para entre as 00:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.