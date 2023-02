Nevão inesperado em Mogadouro obriga ao encerramento de escolas

A queda de neve que ocorreu esta quinta-feira de madrugada em Mogadouro, distrito de Bragança, provocou o encerramento das escolas do concelho e condicionou a circulação automóvel nas estradas de ligação aos municípios vizinhos, disse o presidente da câmara.

"Este nevão não era esperado, devido às temperaturas que se verificaram na noite de quarta-feira, e tudo isto foi uma surpresa para mim. Foi tomada a decisão de as escolas do concelho não abrirem devidos aos condicionalismos e acumulação de neve nas mais diversas vias do concelho, o que deixou cerca de 700 alunos sem aulas", explicou à Lusa António Pimentel.