Ciclone Kevin deixa cenário devastador à passagem por Vanuatu, na Oceania

Pelo menos sete pessoas morreram no sul dos Estados Unidos devido a fortes tempestades. O mau tempo está a atingir também Vanuatu, na Oceania, e a Malásia.

No sul da Malásia, preparam-se mais de 200 abrigos para alojar as quase 40 mil pessoas obrigadas a fugir de casa. Em Vanuatu, na Oceania, o cenário também é devastador depois da passagem do ciclone Kevin.

Os ventos atingiram mais de 230 km/h e muitos moradores foram obrigados a abandonar as casas. Em três dias, o país foi atingido por dois sismos e dois ciclones, o que obrigou o Governo a declarar estado de emergência na sexta-feira.

Nos Estados Unidos, as tempestades continuam a fazer estragos no sul do país. Em estados como Kentucky, Alabama, Arkansas e Mississipi, os tornados e os ventos fortes mataram pelo menos sete pessoas e deixaram quase um milhão e meio sem energia.

Na Califórnia, a neve continua a cair em níveis recorde, que pintam a costa oeste do país de branco.