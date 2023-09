Meteorologia

Chuva e trovoada: todo o continente está sob aviso amarelo

Segundo o IPMA, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo entre as 13:00 e as 18:00 de este sábado. Está previsto a ocorrência de trovoadas e aguaceiros por vezes fortes e ocasionalmente de granizo.