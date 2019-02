Rússia espera propostas dos EUA para acordo sobre a eliminação de mísseis

A Rússia espera com "interesse" propostas concretas dos Estados Unidos sobre a possibilidade de um novo tratado para a eliminação de mísseis de médio e curto alcance, disse hoje o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Riabkov.

"Com interesse, vamos esperar pela concretização desta proposta", disse Riabkov numa conferência de imprensa, ao comentar algumas declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante o seu discurso sobre o Estado da União, na terça-feira no Congresso norte-americano, o Presidente norte-americano abriu a porta para negociar um novo acordo nuclear com a Rússia, que incluiria a Rússia, China e outros países, após a saída de Washington do Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermédio (INF, sigla em inglês).

Os Estados Unidos e a Rússia acusam-se mutuamente de violar o tratado INF.

No sábado, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, anunciou que os Estados Unidos suspenderam as "suas obrigações no quadro do tratado INF".

O Presidente russo, Vladimir Putin, respondeu imediatamente que Moscovo também suspendeu a sua participação no acordo.

O vice-ministro russo sublinhou hoje que, em qualquer caso, as conversações multilaterais sobre esta questão deveriam começar com a definição do âmbito e estrutura do futuro acordo.

"Até que finalizemos a substância do futuro acordo, pelo menos devemos definir a estrutura: qual é o objeto disso e o que é deixado de fora", explicou.

Riabkov insistiu que a Rússia espera que os Estados Unidos concretizem a sua proposta, estando dispostos a estudá-la com interesse, acrescentando que confia que isso será feito de forma "positiva".

"Mas, no momento, não vemos nada, excetuando propostas para assinar esse acordo numa sala bonita, algo que, naturalmente, nós saudamos", disse o vice-ministro russo.

Riabkov lembrou que Moscovo propôs em numerosas ocasiões dar ao INF "um caráter mais amplo, multilateral e, idealmente, universal", uma iniciativa que foi apoiada pelos Estados Unidos no início do século.

O ministro russo enfatizou que a Rússia e os Estados Unidos devem "arregaçar as mangas" e trabalhar mais ativamente no prolongamento do Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START).

"Tenho a impressão de que quase não resta mais tempo", disse Riabkov, lembrando que nos dois anos restantes até o término do tratado, haverá apenas quatro rondas de negociações.

Criticou a leveza da abordagem norte-americana a esse problema, que, segundo Riabkov, levanta a "suspeita" de que Washington "está a preparar o terreno" para não resolver a questão e "deixar o tratado expirar a 05 de fevereiro de 2021".

Lusa