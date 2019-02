Incêndio no centro de treinos do Flamengo faz pelo menos 10 mortos

Um incêndio "de grandes proporções" deflagrou esta madrugada no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, avança o site da TV Globo.

Segundo os bombeiros, 10 pessoas morreram, três estão em estado grave, uma delas em estado gravíssimo.

As instalações atingidas serão os dormitórios dos jovens jogadores com idades entre os 14 e os 17 anos.

O centro de treinos Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, é utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelos escalões de formação.