Vítimas do fogo no Flamengo são jovens entre os 14 e 17 anos

O incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi rapidamente controlado pelos bombiros mas já não puderam evitar a tragédia.

10 pessoas morreram, três estão em estado grave, uma delas em estado gravíssimo.

As instalações atingidas são os dormitórios dos jovens jogadores com idades entre os 14 e os 17 anos.

O centro de treinos Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, é utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelos escalões de formação.