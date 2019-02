Papa pede aos bispos que façam mais do que "simples e óbvias condenações"

É um encontro sem precendentes. Quase 200 representantes da Igreja Católica de todo o mundo estão reunidos no Vaticano para debater os abusos sexuais cometidos por membros do clero. No arranque da cimeira, o Papa Francisco apelou à necessidade de "medidas concretas" que travem o problema. Pediu ainda aos bispos que façam mais do que "simples e óbvias condenações".