Aquecimento global em níveis nunca antes vistos

Um estudo feito por investigadores dos Estados Unidos da América, Canadá e Escócia diz que o aquecimento global está a atingir níveis nunca antes vistos.

O estudo diz que os últimos quatro anos foram os mais quentes desde que há registo. Os investigadores apontam a atividade humana como a principal causa para o agravamento do aquecimento global e dizem que é urgente tomar medidas para diminuir os gases com efeito de estufa.

Em Portugal, as temperaturas em fevereiro têm atingido máximos fora do comum. O especialista em alterações climáticas, Filipe Duarte Santos, diz que é preocupante e pode agravar a seca no país.