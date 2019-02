Desfiles de Carnaval já animam as ruas do Rio de Janeiro

São vários os desfiles dos blocos brasileiros que já percorrem as ruas do Rio de Janeiro, apesar de o Carnaval começar no domingo e o tão aguardado cortejo ser só na terça-feira.

De acordo com a Euronews, o "Cordão Boitatá", um dos blocos brasileiros mais emblemáticos do Rio de Janeiro, fundado em 1996, por estudantes e músicos, é um dos blocos que já animam a festa brasileira.

Cristiane Cotrin, da organização do desfile, disse à Euronews que este é "um Carnaval de liberdade" e subinha que, sem patrocínios, a festa vive da contribuição dos foliões.