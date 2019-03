Família de Francisco Franco recorre da decisão de exumar corpo do ditador

A família do antigo ditador espanhol Francisco Franco vai recorrer junto do Tribunal Supremo contra a decisão do executivo de exumar os seus restos mortais do Vale dos Caídos, arredores de Madrid, segundo transmitiu ao Governo socialista.

A agência EFE teve acesso a uma carta, enviada pela família ao Governo espanhol, em que os netos de Franco também anunciam que irão pedir, de forma cautelar, a suspensão da transferência do corpo e insistem que apenas poderiam considerar a exumação para a catedral de Almudena (Madrid), possibilidade já rejeitada pelo executivo.

Os familiares advertem que apenas indicarão "um lugar alternativo" para a exumação no caso hipotético de o Supremo Tribunal rejeitar o recurso contencioso-administrativo da decisão tomada pelo executivo em 15 de fevereiro último.

Nesse dia, o Governo espanhol anunciou que iria decidir nos próximos 15 dias onde serão enterrados os restos mortais de Francisco Franco, no caso de a família do ditador não comunicar um local que tenha a sua concordância.

Para o executivo socialista, o corpo do ditador não pode ir para qualquer local onde possa ser "enaltecido ou homenageado".

O Governo reserva-se o direito de dar o seu acordo quanto ao local definitivo para onde serão exumados os restos mortais, no caso de não concordar com a proposta.

O parlamento espanhol aprovou em setembro último a proposta do Governo socialista a autorizar a exumação dos restos mortais do ditador.

O Tribunal Supremo espanhol rejeitou em 17 de dezembro último um pedido da família de Francisco Franco para que o Governo suspenda o processo de exumação do corpo do ditador.

Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.

Lusa