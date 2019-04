Governo do Sri Lanka admite que existam 27 estrangeiros entre as vítimas

O ministério dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka admite que podem haver, pelo menos, 27 estrangeiros entre as 207 vítimas mortais dos atentados deste domingo, embora só tenham sido confirmados cinco até ao momento.

O secretário dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka, Ravinatha Aryasinha, informou numa conferência de imprensa, em Colombo, que 27 cadáveres parecem pertencer a estrangeiros, embora só tenham confirmado ainda a identidade de cinco destas vítimas.

Deseconhece-se o paradeiro de outros cinco estrangeiros, acrescentou sem dar detalhes sobre as nacionalidades.

Até agora o número de mortos resultantes das oito explosões ocorridas hoje no Sri Lanka ascende a 207, enquanto outras 450 pessoas ficaram feridas, afirmou o porta-voz da polícia do Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, numa conferência de imprensa.

As primeiras seis explosões aconteceram, quase em simultâneo, pelas 08:45 locais (2:30 GMT) em três hotéis de luxo e uma igreja na capital, Colombo, outra em Katana, no oeste do país e outra ainda em Batticaloa, no lado leste.

Horas depois, uma sétima detonação teve lugar num pequeno hotel situado a cem metros do jardim zoológico de Dehiwala, dez quilómetros a sul da capital, e a última no complexo residencial de Dematagoda, também em Colombo.

As autoridades locais já anunciaram sete detenções.

Lusa