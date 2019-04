Estado assume custos da trasladação de português morto no Sri Lanka

O ataque deste domingo no Sri Lanka provocou mais de 200 mortos. Entre as vítimas de mais de 30 nacionalidades, Portugal chora a morte de Rui Lucas. O engenheiro em lua de mel morreu num hotel de Colombo, à mesa do pequeno-almoço.

O primeiro-ministro português condenou os ataques. António Costa diz que o terrorismo é uma ameaça global e que atinge a todos.

O Estado português vai assumir os custos da transladação do corpo de Rui Lucas.