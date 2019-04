Resultado das eleições não é o melhor para Unidas Podemos

O candidato da coligação de extrema-esquerda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reconheceu este domingo que o resultado nas eleições legislativas não é o melhor, mas é suficiente para travar a direita e construir um Governo de "coligação de esquerdas".

"Gostaríamos de ter um resultado melhor", afirmou Pablo Iglesias, secretário-geral do partido Podemos, que compareceu na noite eleitoral junto com a 'número dois', Irene Montero, e com o coordenador federal da Esquerda Unidas, Alberto Garzón, entre outros dirigentes da coligação.

A Unidas Podemos (formada por Podemos, Esquerda Unida e Equo) elegeu 35 deputados, com mais de 95% dos votos contados, e foi a quarta formação política mais votada nas eleições de hoje, que deram a vitória ao PSOE (socialista), mas sem maioria absoluta.

