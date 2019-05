Mísseis disparados pela Coreia do Norte caíram no mar do Japão

A Coreia do Norte lançou este sábado vários mísseis de curto alcance, que caíram no mar do Japão. É o primeiro lançamento desde novembro de 2017, quando o líder norte-coreano se encontrou com Donald Trump para tentar chegar a um acordo para o desarmamento.