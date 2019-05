EUA e China encerram conversações sem acordo sobre aumento de tarifas de importação

Os Estados Unidos e a China terminaram esta sexta-feira uma ronda de conversações comerciais descritas como construtivas pelo secretário do Tesouro norte-americano, mas sem chegarem a acordo sobre o aumento de tarifas a produtos chineses importados pelos EUA.

"Houve discussões construtivas de ambos os lados", afirmou Steven Mnuchin no fim das conversações, que terminaram horas depois do início do aumento de tarifas a mais de 5.000 produtos chineses.

A partir de hoje, as tarifas aplicadas a esses produtos aumentaram de 10% para 25%, uma taxa que agora afeta quase metade das importações vindas da China.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje na rede social Twitter que o aumento das tarifas vai fortalecer os Estados Unidos.

A China lamentou profundamente a decisão dos Estados Unidos e já anunciou que vai ter que tomar "as medidas necessárias" para responder, sem esclarecer quais serão, mas manifestou vontade de continuar a negociar com Washington.

Lusa