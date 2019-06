Trump e os tweets contra os autarcas de Londres, Nova Iorque e.. Meghan Markle

No Twitter, o presidente dos Estados Unidos escreveu que Sadiq Khan é "um falhado que faria melhor se concentrando na luta contra o crime em Londres".

Incidente com precedentes



Donald Trump já atacou por várias vezes o líder trabalhista muçulmano através das redes sociais, denunciando o seu "trabalho desastroso contra o terrorismo".

Por seu lado, Sadiq Khan condena com regularidade as declarações e o comportamento do Presidente norte-americano.

No domingo, Khan disse à Sky News que o Reino Unido estava errado em "estender o tapete vermelho" a Donald Trump na visita de três dias que este faz esta semana ao país, e qualificou certas políticas do Presidente norte-americano de "odiosas" e "ofensivas".

Khan acusa Trump de ser "como os fascistas do século XX"

Em declarações ao jornal The Observer, Khan também comparou algumas das palavras do Presidente norte-americano às utilizadas pelos "fascistas do século XX".

O autarca de Londres avisou que não iria participar no banquete oferecido hoje à noite pela Rainha Isabel II em homenagem ao Presidente norte-americano, um jantar com grande pompa que também não contará com as presenças do líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, e do presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

Em julho de 2018, durante uma visita anterior do chefe de Estado norte-americano, o autarca de Londres autorizou os manifestantes anti-Trump a manejar um balão gigante representando o Presidente dos Estados Unidos de fralda, perto de Westminster.

De Londres para Nova Iorque

Num segundo tweet Donald Trump diz que o presidente da Câmara de Londres lhe lembra o presidente da Câmara de Nova Iorque a quem chama de incompetente.

As duas mensagens foram publicadas instantes antes do avião aterrar.

Ainda antes de partir para o Reino Unido, o presidente dos Estados Unidos tinha publicado no Twitter um posto sobre a norte-americana que casou com o príncipe Harry de Inglaterra.

Trump nega ter chamado "malvada" a Markle, volta a invocar as fake news - notícias falsas e aponta o dedo à cadeia de TV norte-americana CNN