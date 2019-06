Os cães estão a igualar o stress dos donos

Chegar a casa infeliz com o trabalho ou estar irritado com os vizinhos pode não estar a afetar apenas quem passa por estas situações. A ansiedade que atinge várias pessoas pode estar mesmo a passar para os animais de estimação.

De acordo com o The Guardian, cientistas chegaram à conclusão de que os cães ganham os mesmos níveis de stress dos donos, depois de um estudo ao cortisol, a hormona do stress.

A investigação foi feita a 25 border collies, 33 Pastores de Shetland e às respetivas donas, e concluiu que um maior nível de cortisol no cabelo humano correspondia a mais hormonas no animal de quatro patas.

"Esta é a primeira vez que vimos uma sincronização de longa duração nos níveis de stress entre dois indíviduos de duas diferentes espécies" afirmou Lina Roth, etologista que conduziu a investigação na Universidade de Linköping, na Suécia. "Nunca tinhamos visto isto entre cães e humanos" acrescentou.

A equipa de Lina Roth conduziu o estudo entre 2017 e 2018, no verão e inverno, sendo que nesta última estação os níveis da hormona nos cães era superior.

Para além destes fatores, foram também analisados os estilos de vida dos animais, assim como espaços exteriores a que tinham acesso.

Aqueles que entravam em competições assemelhavam-se em grande nível ao stress dos donos, provavelmente pela ligação mais chegada. No entanto, o espaço não tinha nenhuma influência nesta descoberta.

O estudo concluiu que a personalidade dos donos é o grande fator para os níveis de stress dos cães.

Donos com uma personalidade neurótica, por sua vez, têm animais com níveis mais baixos de cortisol. A explicação pode estar no afeto, que é mais procurado por estas pessoas.

Apesar de tudo, Lina Roth garante que "a maior parte dos donos sabe que os cães recebem sinais deles, mesmo os que não são intencionais, mas continua a ser benéfico estarem juntos".