Locais de execuções públicas na Coreia do Norte identificados

A ONG Transitional Justice Working Group entrevistou 610 desertores norte-coreanos nos últimos quatro anos que ajudaram a identificar, através de imagens satélite, 318 locais onde têm sido feitas execuções públicas há várias décadas.

No relatório publicado esta terça-feira, a ONG documenta décadas de condenações à morte por ofensas que vão desde roubar uma vaca a assistir à televisão sul-coreana.

A ONG não identifica com exactidão os locais, mas situa a maioria em duas províncias do nordeste, perto da China, a área de origem da maioria dos desertores entrevistados.

São sítios perto de rios, campos e colinas, mas também em mercados públicos ou recreios de escolas - onde os familiares dos condenados, incluindo crianças, são obrigados a assistir.

Há também execuções dentro das prisões e campos de trabalho - onde os presos políticos são obrigados a trabalhos forçados, geralmente extração mineira e de madeira.

Um desertor contou como no campo de trabalho, onde estava no início dos anos 2000, cerca de 80 reclusos foram obrigados a assistir à execução de três mulheres acusadas de tentar fugir para a China. Estava presente o ministro da Segurança do Povo que disse: "isto pode acontecer a todos vocês".

O relatório afirma que as execuções públicas são "o principal método para incitar o medo e dissuadir os cidadãos de se envolverem em atividades consideradas indesejáveis pelo regime".

Pelotões de fuzilamento e enforcamentos públicos

A maioria das execuções são feitas por um pelotão de fuzilamento, contou uma testemunha. Geralmente são três atiradores que disparam três vezes sobre o condenado.

Há relatos de enforcamentos públicos, embora a ONG refira que este método parece não ser usado desde 2005.

Sabe-se que altas patentes norte-coreanas foram executadas no passado. Em 2013, o tio do líder norte-coreano Kim Jong-un foi condenado por traição. Também nesse ano houve relatos de que a cantora Hyon Song-wol tinha sido executada publicamente. No entanto ela apareceu em 2018, integrado a comitiva norte-coreana em Seul para os Jogos Olímpicos de Inverno.



