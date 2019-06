Dois petroleiros estrangeiros terão sido alvo de ataque no Golfo de Omã

Um grupo britânico de segurança marítima alertou hoje para um incidente não especificado no golfo de Omã, pedindo "extrema cautela" para evitar tensões entre Washington e Teerão perante a visita do primeiro-ministro japonês ao Irão.

Segundo a Associated Press, a comunicação social iraniana indicou, sem mostrar provas, que houve uma explosão na área que atingiu petroleiros.

O grupo de operações marítimas do Reino Unido, administrado pela Marinha Britânica, deu o alerta, mas indicando apenas que estaria a investigar o caso.

Um porta-voz da Marinha, Joshua Frei, indicou que o seu comando estava "ciente" de um incidente relatado na área, mas sem especificar.

"Estamos a trabalhar para obter detalhes", acrescentou à Associated Press.

As autoridades dos Emirados recusaram-se para já a comentar a situação.

As coordenadas fornecidas sobre o incidente pelo grupo do Reino Unido situam-se a cerca de 45 quilómetros da costa iraniana.

Dois petroleiros enviaram chamadas de socorro, um em chamas

Segundo a agência France-Press, dois petroleiros estacionados no golfo de Omã terão enviado pedidos de socorro por terem sido alvo de "ataques", um dos quais está em chamas.

"Estamos ao corrente de um ataque contra petroleiros no Golfo de Omã", declarou a V Fronta Naval dos EUA com base no Bahrein, em comunicado citado pela AFP. "As Forças Navais norte-americanas na região receberam dois pedidos de socorro distintos".

Os tripulantes dos navios estão a ser retirados.

Uma empresa britânica identificou, de modo preliminar, uma das embarcações como sendo o "MT Front Altair", um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall.

O navio está "em chamas e à deriva", acrescentou a empresa Dyrad Global, citada pela Associated Press, mas sem indicar a causa do incidente ou mencionar um segundo petroleiro.



O site da televisão estatal iraniana, citando um canal de notícias libanês pró-Irão, disse que dois petroleiros foram atingidos no golfo de Omã, mas sem mostrar evidências de um ataque.

Segundo a Associated Press, a empresa que opera um dos dois petroleiro afirma que uma explosão causou um incêndio a bordo. Outra empresa de navegação identificou o segundo navio atingido e disse que 21 marinheiros foram retirados da embarcação, com um deles a apresentar ferimentos ligeiros.

Japão, aliado dos EUA, potencial mediador de conflito

O caso ocorre numa altura em que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, está numa visita de dois dias ao Irão, numa altura em que Teerão e Washington assistem a uma escalada de tensão política e militar, tornando o tema um dos pontos centrais das conversas que tem desenvolvido com Hassan Rohani.

A visita de Abe é a primeira de um chefe de Governo japonês desde a revolução islâmica de 1979 e a primeira de um líder de um país do G7 desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, se retirou do acordo nuclear.

O Japão é um importante aliado dos Estados Unidos da América e tem um histórico de relações comerciais com o Irão muito profundo, o que torna este país um potencial mediador do conflito entre aqueles dois países.

Lusa