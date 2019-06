Detido suspeito de estar envolvido na morte de Emiliano Sala

A polícia britânica deteve esta quarta-feira um homem suspeito de homicídio involuntário, no caso da morte do futebolista Emiliano Sala, em janeiro, num acidente aéreo.

"Detivemos um homem de 64 anos, na região de North Yorkshire, por suspeitas de homicídio involuntário", revelou a polícia de Dorset em comunicado.

Sala, de 28 anos, transferiu-se dos franceses do Nantes, a troco de 17 milhões de euros, para os ingleses do Cardiff, mas o avião em que viajava, pilotado por David Ibobotson, desapareceu a 21 de janeiro quando sobrevoava o Canal da Mancha.

O corpo do avançado argentino foi recuperado e identificado a 7 de fevereiro, no interior do avião sinistrado, entretanto localizado. Os restos mortais chegaram à Argentina uma semana depois.

Emiliano Sala chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde alinhou pelo Bordéus (clube que também pede percentagem negociada com o Nantes em 2015), Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.