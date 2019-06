Na conta do Twitter, o presidente dos Estados Unidos diz que a retaliação poderia ter provocado a morte de 150 iranianos, e relembra que o avião atingido com míssil não era tripulado.

Trump garante que aumentou as sanções ao país do Médio Oriente e garantiu, também na rede social, que tem a "melhor força militar do mundo" preparada para qualquer ofensiva.