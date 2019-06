Líder do Daesh no Iémen detido no início do mês

O líder do grupo extremista Daesh no Iémen foi detido no início de junho numa operação das forças especiais sauditas e iemenitas no país, anunciou esta terça-feira a coligação internacional que intervém na guerra naquele país.

Além de Abu Osama al-Muhajir, foram detidos o responsável pelas finanças e outros membros do grupo jihadista, indicou o porta-voz da coligação, o coronel saudita Turki al-Maliki, num comunicado divulgado pela agência saudita SPA.

Turki al-Maliki disse ainda que a operação realizada no dia 3 de junho durou 10 minutos, sem precisar o seu local exato, indicando apenas que decorreu numa casa onde se encontravam também três mulheres e três crianças.

O coronel referiu que tudo foi feito para minimizar os efeitos colaterais da operação e que as mulheres e as crianças, assim como civis que viviam perto da casa alvo, não foram afetados.

Foram apreendidas armas, equipamento de localização e de comunicação, disse ainda.Segundo a agência France Presse, o Daesh estabeleceu-se no Iémen no contexto do conflito entre o Governo e os rebeldes Huthi, concorrendo com a Al-Qaeda, com uma presença mais antiga no país.

O grupo reivindicou vários ataques, como um em julho de 2015 em Sanaa (28 mortos) e um outro a uma caserna em Aden (sul) em dezembro de 2016, que matou 35 soldados.

Lusa