Kim Kardashian recebe indemnização de 2,7 milhões de dólares

Kim levou a marca a tribunal dos Estados Unidos, alegando que esta usava o seu nome e imagem para aumentar as vendas e também de “roubar” os modelos de estilistas por ela utilizados.

A marca perdeu e foi condenada a pagar aproximadamente 2,5 milhões de euros à "socialite", para além te ter também sido proibida de usar a imagem de Kim para efeitos de marketing da empresa.

No processo, Kim Kardashian acusou a marca de “utilizar constantemente o nome e imagem” de outras estrelas para promover os seus produtos.

Nas publicações, a marca vendia peças similares às que Kim usava. Em algumas delas, o perfil chegava a usar fotos da própria modelo.

Já em fevereiro, a estrela de televisão norte-americana se insurgiu no Twitter contra as empresas que faziam um uso indevido da sua imagem e das roupas das ideias originais dos "verdadeiros estilistas" que criavam as suas roupas.