Tigre refugia-se numa casa devido às monções na Índia

Insólito aconteceu em Assam, na Índia. Devido às monções e cheias já morreram mais de 90 animais que se encontravam no Parque Nacional de Kaziranga, de onde se pensa que a tigre-fêmea tenha fugido.

Os oficiais de um grupo de conservação da vida selvagem criaram uma saída segura a partir da casa para que o animal pudesse ser guiado até à selva em segurança.

De acordo com a Wildlife Trust of India (WTI), associação de conservação da vida selvagem, a tigre-fêmea já havia sido vista junto a uma autoestrada na quinta-feira de manhã, cerca de 200 metros do Parque Nacional.

A WTI acredita que o animal ficou desorientado com o barulho dos carros e procurou refúgio, ficando naquela casa.

Rathin Barman, que conduziu a operação de resgate do animal, disse que a trigre-fêmea entrou por volta das 7:30 da manhã em casa e dormiu o dia todo.

“Ela estava muito exausta e dormiu uma boa e longa sesta.” disse.

O dono da casa, Motilal, abandonou a mesma assim que viu o animal a entrar. Barman disse que “a parte positiva da situação é que ninguém incomodou o animal deixando-a descansar. Nesta zona o respeito pela vida animal é enorme.”

O animal saiu da casa e seguiu pelo caminho criado pela WTI por volta das 17:30.