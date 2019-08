Bruxelas chocada com os tiroteios nos Estados Unidos

A Comissão Europeia mostrou-se hoje chocada pelos "terríveis acontecimentos" ocorridos este fim de semana nos Estados Unidos, condenando "veementemente" os tiroteios que provocaram pelo menos 30 mortos e endereçando as condolências a todos os afetados.



"Estamos todos chocados pelos terríveis acontecimentos que ocorreram este fim de semana nos Estados Unidos", disse a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva.

Condenando os tiroteios que "estão a destruir vidas em comunidades por todo o Mundo", a Comissão Europeia endereçou condolências "aos cidadãos de El Paso e Dayton e a todas as pessoas afetadas pelos tiroteios nos Estados Unidos", declarou a porta-voz do executivo comunitário.

Na habitual conferência de imprensa do executivo comunitário em Bruxelas, Mina Andreeva saudou ainda "os serviços de emergência pela sua pronta intervenção" e manifestou pesar pelas vítimas que "perderam a vida por causa do ódio e da violência".

"O nosso pensamento está com os feridos e com as famílias afetadas", concluiu.



Dois tiroteios ocorridos em duas cidades dos Estados Unidos este fim de semana causaram, pelo menos, 29 mortos e mais de quatro dezenas de feridos.

No domingo, um tiroteio na cidade de Dayton, no Ohio, provocou pelo menos nove mortos e 16 feridos, tendo o atirador sido abatido pela polícia.

Horas antes, outras 20 pessoas morreram num tiroteio num supermercado em El Paso, no Texas, tendo outras 26 ficado feridas.

As autoridades norte-americanas já definiram o ataque protagonizado por Patrick Crusius, um branco de 21 anos, no sábado como um "crime de ódio" e o procurador de El Paso informou que vai ser solicitada a pena de morte.

Anteriormente, as autoridades norte-americanas tinham anunciado estar a investigar uma possível ligação do suspeito com um manifesto publicado 'online' criticando "a invasão hispânica do Texas".

Com Lusa