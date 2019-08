Partidos e civis elegem representantes no Conselho Soberano do Sudão

A principal plataforma de partidos e grupos civil do Sudão elegeu os cinco representantes no Conselho Soberano, o principal órgão do governo da era de transição, no qual se sentarão também cinco militares, e que se deverá formar hoje.

Os cinco candidatos foram eleitos hoje de manhã, tendo os líderes da plataforma da oposição entregue a lista à junta militar que detém o poder no palácio presidencial, em Cartum.

O Conselho Soberano será formado com base num acordo entre militares e civis para governar o Sudão após a queda do Presidente Omar al-Bashir, em 11 de abril.

Um membro das Forças da Liberdade e da Mudança, Yaafar Hasan, explicou que os cinco representantes do Conselho Soberano são Sediq Tawer, Hasan Sheikh Idris, Mohamed al Feki Suleiman, Aisha Musa e Taha Ozman.

Além destes membros, foram apresentados os nomes de três candidatos cristãos, dos quais um será eleito para ocupar a décima primeira posição do Conselho Soberano, onde representará essa minoria religiosa.

Por sua vez, a junta militar apresentou no sábado quatro dos seus candidatos: o vice-presidente do Conselho Militar de Transição, o general Mohamed Hamdan Dagalo, também conhecido como "Hemedti"; o porta-voz de Shamsaldín Kabashi e o tenente-general Yaser al Ata, além do atual chefe do conselho, Abdelfatah al Burhan, que presidirá o Conselho Soberano pelos primeiros 21 meses.

Nos próximos 18 meses, um civil ficará a cargo do órgão que assumirá a presidência do país, que terá também um Conselho de Ministros e um Conselho Legislativo transitórios até a realização de eleições democráticas, de acordo com o projeto acordado entre os militares e a oposição.

