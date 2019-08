Nova espécie de dinossauro carnívoro identificada na Península Ibérica

Uma nova espécie de dinossáurio carnívoro foi identificada na província de Castellon, em Espanha, o primeiro representante do grupo na Península Ibérica a que deram o nome de Vallibonavenatrix cani.

A espécie habitou a Península Ibérica há 125 milhões de anos e segundo um comunicado hoje divulgado pela equipa que a identificou "é o primeiro representante do grupo de dinossáurios espinossaurídeos descrito no registo fóssil ibérico".

A descrição da nova espécie de dinossáurio terópodes foi publicada recentemente na revista Cretaceous Research, tendo o estudo sido liderado por Elisabete Malafaia, do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa e investigadora do Grupo de Biologia Evolutiva da Universidad Nacional de Educación a Distancia (GBE-UNED), de Espanha, em colaboração com outros investigadores da UNED e da Universidade Autónoma de Madrid.

Os fósseis que permitiram a identificação da espécie são provenientes de rochas do Cretácico Inferior da localidade de Santa Águeda, em Vallibona (província de Castellón, Espanha). Foram descobertos no início da década de 1990 por Juan Cano Forner.

O nome da nova espécie é composto por Vallibonavenatrix, que significa "a caçadora de Vallibona" e 'cani' em homenagem a Juan Cano Forner.

A espécie pertence ao grupo dos dinossáurios carnívoros que se caracteriza por um crânio e dentes que têm semelhança com os crocodilos e pelas espinhas neurais altas em algumas das vértebras.

Lusa