Turquia garante não voltar a comprar mais petróleo ao Irão

A Turquia garante que não volta a comprar mais petróleo ao Irão.

A garantia de Ankara surge com a promessa de que as autoridades turcas também não vão receber o petroleiro iraniano que esteve retido em Gibraltar. Nesta altura ninguém sabe para onde se dirige o navio.

O destino inicial seria a Síria, mas com o incidente diplomático que envolveu a União Europeia e até os Estados Unidos, a rota foi alterada. A turquia ou o Líbano seriam as alternativas prováveis.

Mas depois da recusa da Turquia, tradicional aliada do Irão, também as autoridades de Beirute, vieram garantir que o Líbano não tem qualquer conhecimento do caso.