Mural de Banksy roubado em Paris

O artista Banksy viu, novamente, um dos seus murais a desaparecer. Desta vez, foi a imagem de um rato, roubado de um sinal de trânsito, perto do Centro de Pompidou, em Paris.

O mural mostrava um rato com uma máscara a agarrar num canivete. Apesar de estar protegido por um vidro, o mural, que apareceu em junho do ano passado, acabou por ser roubado, no domingo.

Foi instalado na altura do 50.º aniversário das revoltas de 1968, quando estudantes franceses e sindicatos manifestaram-se, em Paris, contra o Governo de Charles de Gaulle.

O próprio Banksy, que permanece no anonimato e que raramente confirma se uma obra de arte é sua, publicou a imagem do mural, no Instagram, alguns dias depois de aparecer.



Segundo a BBC, a polícia abriu uma investigação ao desaparecimento. No ano passado, as autoridades já tinham detido uma equipa de ladrões que tentou roubar o mesmo mural.

Esta não é a primeira vez que uma obra de Banksy é roubada em Paris. Em janeiro, a imagem de uma jovem foi removida de uma das saídas de emergência do Bataclan.



Era um tributo às mais de 90 pessoas que perderam a vida nos ataques de 2015 à sala de espetáculos.

Mural sobre Brexit desaparece misteriosamente

Em agosto, um mural de Banksy, que mostrava um trabalhador a retirar uma das estrelas da bandeira da União Europeia, desapareceu misteriosamente de um edifício, na cidade britânica de Dover, durante o fim de semana.

A obra de arte simbolizava a saída do Reino Unido da União Europeia.