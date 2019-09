Sete mortes supeitas de estarem associadas aos cigarros eletrónicos

Uma pessoa morreu esta segunda-feira, nos Estados Unidos da América, devido a uma doença grave nos pulmões que pode ter sido causada por cigarros eletrónicos.

"É com tristeza que confirmamos a morte de um residente de Tulare County, com suspeitas que esteja relacionada com uma grave lesão pulmonar associada aos cigarros eletrónicos", confirmou o departamento médico municipal de Tulare County, na Califórnia, citado pela NBC.

Esta é a segunda morte do género registada na Califórnia, e a sétima nos Estados Unidos da América.

De acordo com a emissora norte-americana, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) confirmou que há pelo menos 380 casos de doenças respiratórias relacionadas com os cigarros eletrónicos no país.

O número pode ser, no entanto, maior, uma vez que a CDC lista apenas os casos confirmados ou os mais prováveis, em que todos as outras causas de infeção pulmonar já foram descartadas por médicos.

Pelo menos outros 500 casos estão a ser investigados nos Estados Unidos da América. A urgência da situação levou a CDC a ativar o centro de emergência, na segunda-feira, de modo a alocar funcionários e recursos para uma investigação nacional.

Na passada semana, a Administração Trump propôs a proibição de milhares de sabores usados nos cigarros eletrónicos.

O Michigan foi o primeiro estado norte-americano a proibir a venda da maior parte de cigarros eletrónicos de sabor, mas os governadores da Califórnia e de Nova Iorque também anunciaram planos de emergência para banir a venda destes produtos.

Pneumologistas têm de estar atentos aos fumadores de cigarros eletrónicos

Perante a situação nos Estados Unidos da América, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia lançou um alerta em que apela aos especialistas em saúde para estarem mais atentos a fumadores deste tipo de cigarros.