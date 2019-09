Presidente do Irão ainda não recebeu visto dos EUA para ir à Assembleia Geral da ONU

O Presidente do Irão não recebeu ainda visto de entrada nos Estados Unidos, podendo estar em risco a participação Hassan Rohani na Assembleia Geral das Nações Unidas, noticiou hoje a agência de notícias estatal daquele país.



De acordo com a agência Irna, a delegação escolhida para o evento anual da ONU ainda não saiu do Irão por falta de vistos dos Estados Unidos.



O ministro dos Negócios estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, deveria viajar na sexta-feira para Nova Iorque, adianta a agência de notícias.



O Presidente, Hassan Rohani, deve partir na segunda-feira, dia em que começa a Assembleia Geral das Nações Unidas.



A reunião das Nações Unidas foi apresentada como um possível local de encontro entre os presidentes norte-americano e iraniano, para debater a tensão entre os dois países, agravada no fim de semana passado na sequência dos ataques a instalações da petrolífera saudita Aramco.



Sem excluir por completo a possibilidade, Donald Trump afirmou hoje, no entanto, que prefere não se encontrar com o homólogo iraniano à margem da ONU.

"Não excluo nada, mas preferia não o encontrar na Assembleia-Geral das Nações Unidas", em Nova Iorque, afirmou Trump em resposta a um jornalista.



A resposta de Trump, durante um voo do Air Force One (avião presidencial) com destino à Califórnia, é dada numa altura em que Washington se diz "seguro" de que Teerão é o autor do ataque com 'drones' (veículos não tripulados) que, no sábado, atingiu um campo petrolífero na Arábia Saudita.



Por seu lado, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, descartou hoje a possibilidade de negociações "a qualquer nível" com os Estados Unidos da América.



"Negociar significa a imposição das exigências dos Estados Unidos à República Islâmica e é uma manifestação da vitória da campanha de 'máxima pressão' dos Estados Unidos" contra o Irão, considerou Khamenei.

Lusa