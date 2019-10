Catalães manifestam-se junto às cadeias onde independentistas vão cumprir pena

Os independentistas catalães manifestaram-se esta manhã em frente às cadeias onde vão cumprir pena os dirigentes condenados esta segunda-feira. Foi o que aconteceu junto ao estabelecimento prisional de Lledoners, onde está detida a maior parte do grupo. O protesto foi feito também no ar, com um parapente a sobrevoar o edifício, 65 quilómetros a norte de Barcelona.

A prisão foi construída há pouco mais de 10 anos, tem apenas 2 terços de ocupação, e é considerada em Espanha como uma "cadeia de luxo": os reclusos que para aqui vêm, têm direito a uma série de regalias, incluindo médico particular.

Além do parapente, o protesto incluiu também um balão de ar quente, com as cores da Catalunha, e vários pedidos cá em baixo, contra a decisão da Justiça.