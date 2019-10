Coluna com ajuda médica consegue chegar a cidade Síria cercada pelas forças turcas

Uma coluna de ajuda médica, composta com cerca de 20 ambulâncias, conseguiu chegar este sábado à cidade fronteiriça síria de Ras al-Ayn, cercada pelas forças turcas, segundo ativistas.

Uma voluntária que viajou no comboio humanitário afirmou que os combatentes turcos abriram hoje um corredor para a coluna médica conseguir chegar a um hospital e a bairros vizinhos ainda controlados por combatentes curdos no extremo sudeste de Ras al-Ayn.

A ativista adiantou que os combates na cidade nos últimos três dias foram intensos, mas quando a coluna médica entrou na cidade, apenas alguns tiros foram ouvidos à distância.

Segundo a voluntária, o hospital estava sem eletricidade, tendo a coluna médica conseguido entregar alguns medicamentos e auxiliado 37 civis feridos, mas sem espaço para prestar cuidados médicos a todos as vítimas, que na sua maioria estavam baleados.

Também uma coluna da Cruz Vermelha turca conseguiu chegar a Ray al-Ayn e entregar ajuda humanitária a cerca de 2.000 pessoas.

As tropas turcas começaram, no passado dia 09 de outubro, a invasão do norte da Síria sendo a cidade de Ras al-Ayn um dos seus primeiros alvos .

Esta cidade fronteiriça com a Turquia marca um dos limites da chamada "zona de segurança" que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quer estabelecer até Tal Abiad, e é uma das zonas mais afetadas pela ofensiva.

Na quinta-feira, Washington e Ancara concordaram numa pausa de cinco dias em operações militares contra as milícias curdas-sírias, que a Turquia considera "terroristas", para permitir que eles se retirem dessa faixa de fronteira.

No entanto, as forças curdas e Ancara lançam acusações mútuas de estarem a violar o cessar-fogo.



Lusa