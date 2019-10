Família de Franco impedida de usar bandeiras durante exumação do ditador

O Governo espanhol recordou hoje à família do ditador Francisco Franco que durante o processo de exumação do corpo do ditador não está permitido o uso de bandeiras ou outros símbolos.



Fontes do governo em funções (PSOE) explicaram à Efe que a família foi informada durante os encontros prévios com o Executivo, que não está permitido o uso de bandeiras nem de outros símbolos durante a exumação ou durante a trasladação do corpo para o cemitério de Mingorrubio-El Pardo.



As bandeiras que forem exibidas vão ser retiradas do local pelas autoridades, disseram as mesmas fontes.



No exterior da Basílica do Vale dos Caídos, monumento nos arredores de Madrid construído pela ditadura para homenagear os tombados da Guerra Civil (1936-1939), também não há autorização para exibir bandeiras que exaltem o anterior regime.



No entanto, o governo não se opõe se a família quiser usar algum símbolo no interior do panteão de Mingorrubio, em âmbito privado.



Os familiares de Franco, na maioria netos e bisnetos, acompanhados das autoridades espanholas e do advogado da família, Luís Felipe Utrera-Molina, entraram na Basílica do Vale dos Caídos às 10:20 (09:20 em Lisboa) para assistir à exumação do cadáver.



No interior do templo encontram-se os operários que vão extrair a lápide que cobre a tumba de Franco, assim como um médico de medicina legal, a ministra da Justiça, Dolores Delgado, e membros do Ministério da Presidência.



Todos os presentes foram submetidos a uma inspeção de deteção de metais para evitar a entrada de qualquer dispositivo de gravação.

Lusa