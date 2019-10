Vietnamita receia que filha seja uma das vítimas encontradas no camião em Essex

Uma família vietnamita receia que a filha de 26 anos seja uma das 39 vítimas encontradas sem vida num camião em Essex, no Reino Unido, na quarta-feira. Na última mensagem de texto que enviou à mãe, Phạm Thị Trà My disse que estava com dificuldade em respirar e pediu desculpa.

Na quinta-feira, a polícia britânica disse que acredita que todos os corpos encontrados, 31 homens e oito mulheres, pertenciam a indivíduos de nacionalidade chinesa. Esta sexta-feira, em comunicado, os investigadores explicaram que à medida que a investigação avança este cenário pode mudar.

A última mensagem de Phạm

De acordo com o britânico The Guardian, os SMS enviados à mãe foram recebidos no Vietname na madrugada de quarta-feira, às 04h28 (10h28 em Lisboa), altura em que o camião que transportava as vítimas estaria em movimento e apenas quatro horas antes da polícia britânica ser chamada e os corpos descobertos.

“Desculpa mãe. A minha viagem no estrangeiro não correu bem. Amo-te muito! Estou a morrer porque não consigo respirar... Sou de Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, Vietname... Desculpa, mãe.”

The Guardian

Uma das mensagens, escondida na captura do ecrã, continha ainda a morada da casa da família. A mesma imagem mostra que a jovem de 26 anos não acede à conta desde quarta-feira.

Após o desaparecimento de Phạm, o irmão publicou uma mensagem num fórum habitualmente utilizado por vietnamitas à procura de familiares desaparecidos. Explicou que a irmã deixou a província onde vivia a 3 de outubro para viajar para a capital, Hanói, para “tratar dos papéis para ir para a China”. Terá voado para França e de seguida Reino Unido, explicou. À chegada a este último, a jovem terá sido alegadamente detida e devolvida a França.

Seis famílias vietnamitas envolvidas

A embaixada do Vietname em Londres confirmou, entretanto, estar em contactado com a polícia britânica relativamente ao desaparecimento de uma mulher que receiam ser uma das 39 vítimas mortais.

Hoa Nghiem, coordenador de uma plataforma de direitos humanos no Vietname, informou que pelo menos seis famílias vietnamitas receiam que os seus familiares estejam entre as vítimas encontradas dentro do camião em Essex.

“Perderam o contacto com os membros da família que estavam a viajar para o Reino Unido através da China” disse Hoa ao The Guardian.

Este caso já provocou três detenções. A polícia britânica continua a trabalhar para identificar as vítimas.