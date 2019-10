Turquia anuncia captura de 18 soldados do Governo sírio durante ofensiva

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, anunciou hoje que 18 soldados do Governo sírio foram capturados durante as operações militares da Turquia, no nordeste da Síria, incluindo dois que estão feridos.

Durante uma visita às unidades de fronteira turcas, Hulusi Akar indicou que Ancara estava em conversações com a Rússia para entregar os soldados capturados.

As declarações do governante turco foram publicadas no portal oficial do ministério na Internet.

Não ficou claro quando é que os soldados foram capturados, mas o ministro explicou que foram levados para o sudoeste da cidade de Ras al-Ayn, que esteve no centro de uma invasão militar turca no nordeste da Síria.

A Turquia lançou no dia 09 de outubro uma ofensiva no nordeste da Síria contra as YPG, aliadas dos ocidentais no combate aos 'jihadistas' do grupo extremista Estado Islâmico, mas consideradas terroristas por Ancara.

A ofensiva turca surgiu após o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que as tropas dos Estados Unidos iam abandonar a zona em causa.

O objetivo da operação é criar uma "zona de segurança" de 32 quilómetros de extensão ao longo da fronteira entre a Turquia e Síria para manter as YPG à distância e repatriar uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que atualmente vivem no território turco.

Oficialmente, a ofensiva de Ancara no nordeste da Síria está suspensa desde que o Presidente russo e o seu homólogo turco chegaram a acordo a 22 de outubro.

A ofensiva de Ancara abriu uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.

