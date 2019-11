Audiências no inquérito contra Donald Trump deverão ser marcadas este mês

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou esta sexta-feira que espera que sejam marcadas audiências públicas no inquérito contra o Presidente Donald Trump ainda este mês.

A Câmara aprovou as regras que vão reger os próximos passos do inquérito que poderá resultar na abertura de um processo de destituição contra Trump. A administração Trump diz que o processo é inconstitucional.

A Casa Branca já informou o Congresso que se recusa a participar no inquérito em curso para um eventual processo de destituição do Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, alegando que não tem legitimidade.

"Como não tem fundamento constitucional legítimo ou a menor aparência de imparcialidade (...), o poder executivo não pode ser obrigado a participar", escreveu Pat Cipollone, advogado e conselheiro da Casa Branca, numa carta enviada à presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Entre as queixas do executivo, Cipollone destaca a falta de votação na Câmara dos Representantes para desencadear esse processo.

"Simplificando, [Nancy Pelosi] está a tentar cancelar os resultados das eleições de 2016 e privar os americanos do Presidente que eles escolheram livremente", escreveu, acrescentando, na carta de oito páginas, que "o Presidente deve liderar o país".

"Esperamos que, levando em conta as muitas deficiências que identificámos no seu processo, abandone os esforços em andamento para iniciar um processo de 'impeachment' e se junte ao Presidente para se concentrar nos muitos objetivos importantes para os americanos", acrescenta.

O Partido Democrata acusa Donald Trump de abuso de poder no exercício do cargo, por ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para investigar as atividades junto de uma empresa ucraniana suspeita de corrupção do filho de Joe Biden, ex-vice-Presidente e seu atual adversário político.