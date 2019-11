Polícia da Bolívia usa gás lacrimogéneo e balas de borracha contra opositores de Morales

A polícia usou esta sexta-feira gás lacrimogéneo e balas de borrachas contra os manifestantes que marchavam em direção ao palácio presidencial, em protesto contra a reeleição do chefe de Estado, Evo Morales.

Os manifestantes, que estavam mascarados, atearam fogo em barricadas durante os confrontos, que começaram antes do amanhecer, segundo relatou a Associated Press.

Evo Morales reivindicou no dia 24 de outubro a vitória das eleições presidenciais à primeira volta, ao assegurar que obteve mais de dez pontos percentuais do que Carlos Mesa.

Contudo, a oposição boliviana acusa Morales de ter sido reeleito com recurso à fraude. Desde essa altura têm-se registado confrontos entre apoiantes e opositores de Evo Morales e com as forças de segurança.

No poder desde 2006, o Presidente socialista pretende assumir um quarto mandato, no período entre 2020 e 2025.

Esta semana, o Governo da Bolívia anunciou um acordo com a Organização dos Estados Americanos (OEA) para a realização de uma auditoria aos resultados do escrutínio presidencial.

Porém, na quinta-feira o líder da oposição, Carlos Mesa, rejeitou a auditoria, alegando que o processo foi acordado "unilateralmente" pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e Evo Morales.

Lusa