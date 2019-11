PSOE e Podemos assinam pré-acordo para formar Governo

O Partido Socialista espanhol (PSOE), que venceu as eleições de domingo, chegou a um acordo com o Unidas Podemos para formar Governo.



O entendimento prevê que o líder do Podemos, Pablo Iglesias, assuma o cargo de vice-presidente do Governo espanhol.

Declaração conjunta de Sánchez e Iglesias

É um primeiro passo para tentar resolver o impasse político. Mas não chega.

O PSOE e o Podemos conseguem juntos mais deputados do que a direita mas não chega para a maioria dos lugares no Parlamento.

Terão de convencer outra força política a juntar-se ao compromisso, o que não parece fácil.

O PSOE venceu as eleições de domingo mas com menos deputados. A extrema-direita espanhola duplicou o número de mandatos no Parlamento. Um resultado que voltou a deixar o país ingovernável, situação que se arrasta há quatro anos.