O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo explica que a arma branca foi retirada ao suspeito por um civil e que, para haver um tiro posterior da polícia, era “outra ameaçava estava presente”.

António Nunes explica ainda que a polícia britânica está há procura de possíveis conexões do suspeito com outros indivíduos, porque podem levar as autoridades a “outras situações noutros locais”.