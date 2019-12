Divulgado relatório sobre processo de destituição de Trump

O inquérito que visa a destituição de Donald Trump reuniu "provas esmagadoras" de "conduta inapropriada" do Presidente, segundo o relatório oficial da comissão parlamentar que realizou as investigações.

"O inquérito de destituição mostrou que o Presidente Trump, pessoalmente e através de agentes, dentro e fora do governo, solicitou a ingerência de um país estrangeiro, a Ucrânia, para favorecer a sua campanha de reeleição", segundo este relatório da comissão de Informações da Câmara dos Representantes, com maioria do Partido Democrata.