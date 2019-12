Governo neozelandês admite número indeterminado de desaparecidos na erupção vulcânica  

O Governo neozelandês avança que cerca de 100 turistas estavam perto do vulcão à hora em que entrou em atividade. O White Island situa-se na ilha de Whakaari, que fica a a cerca de 50 quilómetros da costa este da Ilha do Norte da Nova Zelândia. Para já, as autoridades confirmam um morto e pelo menos 20 feridos, alguns em estado grave. Há um número indeterminado de desaparecidos.