Mais de 50 pessoas estavam na ilha Branca no momento da erupção do vulcão

Mais de duas dezenas de pessoas estão desaparecidas após a erupção do vulcão da ilha branca, na Nova Zelândia. A polícia já fez saber que não deverá haver sobreviventes no grupo de turistas que foi visto perto da cratera do vulcão, pouco antes da erupção.